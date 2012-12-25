Кабмин отменил государственный финаудит отдельных хозопераций

Кабинет министров Украины 19 декабря 2012 года своим решением признал утратившим силу постановление №509 «Об утверждении Порядка проведения Государственной финансовой инспекцией, ее территориальными органами государственного финансового аудита отдельных хозяйственных операций».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного контрольно-ревизионного управления (ГлавКРУ).

Как пояснили в ГлавКРУ, таким образом отменено постоянное присутствие государственных аудиторов на тех государственных предприятиях, которые являются объектами контроля, а также необходимость согласования с ними платежных поручений до их подписания руководителем предприятия.

Кроме того, данное решение направлено на избежание дублирования контролирующих функций. В частности, с начала 2012 года в министерствах и других центральных органах исполнительной власти функционируют подразделения внутреннего аудита, которые обеспечивают текущий контроль, направленный на предупреждение финансовых нарушений. Поэтому одновременное функционирование операционного аудита и подразделений внутреннего аудита приводило к дублированию контролирующих функций, отметили в пресс-службе.

По мнению председателя Госфининспекции Украины Петра Андреева, уменьшение количества контрольных мероприятий не означает ухудшения самого контроля, или снижения ответственности руководителей предприятий за совершенные нарушения:

«Как элемент дерегуляции, отмена операционного аудита не должна привести к уменьшению ответственности за те нарушения, которые совершают руководители государственных предприятий, учреждений и организаций. Обращаю особое внимание, что высшее руководство нашего государства стоит на очень четкой и жесткой позиции относительно ответственности тех руководителей предприятий, чьи действия нанесли ущерб государству», - добавил он.

В ГлавКРУ напомнили, что государственный финансовый аудит отдельных хозяйственных операций внедрен согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20 мая 2009 года № 506 «Об утверждении Порядка проведения Государственной финансовой инспекцией, ее территориальными органами государственного финансового аудита отдельных хозяйственных операций».