Рост ВВП Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1% - Янукович

Рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1%, что ниже бюджетных ориентиров.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович в ходе заседания Совета регионов 25 декабря.

«По предварительным оценкам правительства, за год ожидается рост ВВП на уровне до 1%», - сказал В. Янукович.

Также Президент подчеркнул, что в результате меньшего роста экономики бюджетный дефицит в текущем году ожидается в размере 2,6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в третьем квартале 2012 года ВВП страны сократился на 1,3% (в третьем квартале 2011 года этот показатель вырос на 6,6%).

При этом номинальный ВВП Украины в июле-сентябре составил 392,08 млрд грн (в третьем квартале 2011 года - 387,97 млрд грн).

Номинальный ВВП Украины в I квартале т.г. составил 296,97 млрд грн, во II квартале - 351,78 млрд грн.

Рост ВВП страны во втором квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в первом квартале текущего года - 2%.

25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%.

Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.