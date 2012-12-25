Янукович: бюджет-2013 нужно будет пересмотреть по итогам первого квартала

Президент Украины Виктор Янукович считает, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета регионов.

"По результатам работы экономики в первом квартале бюджет необходимо будет пересматривать", - сказал В.Янукович

Президент отметил, что приоритетом в работе правительства должен быть контроль за бюджетными средствами в 2013 году.

Он отметил, что Украина продемонстрировала возможность развиваться даже в условиях кризиса. В то же время, сказал Президент, нужно признать, что планы по обеспечению роста экономики, эффективным реформаторским изменениям правительство реализовало не в полной мере.

«Даже в условиях относительной стабильности имеем очень тревожные сигналы замедления экономической активности, результаты работы экономики в 2012 году значительно хуже, чем прогнозы, которые делались год назад», - сказал Президент, отметив, что они хуже, чем показатели, заложенные в бюджет на текущий год.

«По предварительным оценкам правительства, ожидается рост ВВП на уровне одного процента, тогда как бюджет 2012 года закладывался под рост ВВП 3,9%», - сказал Президент. Он отметил, что следствием этого является то, что бюджетный год завершается с дефицитом на уровне 2,6% ВВП.

В.Янукович сказал, что есть страны, где эти показатели еще хуже, но этому нельзя радоваться.

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