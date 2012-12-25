Исполняющим обязанности председателя Нацбанка назначен Игорь Соркин
14:56, 25 декабря 2012Финансы
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Исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины назначен Игорь Соркин. Эту информацию УНИАН подтвердили в Нацбанке.
И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов занимал пост председателя Национального банка с 2010 года.
Согласно законодательству, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента.
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