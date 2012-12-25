Янукович поручил Кабмину усилить контроль за использованием бюджетных средств

Президент Украины Виктор Янукович поручил новому правительству Николая Азарова усилить контроль за целевым использованием средств, заложенных в государственном бюджете на 2013 год.

Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Совета регионов.

«Контроль за использованием бюджетных средств должен стать приоритетом деятельности правительства. Я ожидаю предложений», - сказал В. Янукович.

"Не той писанины, которая у нас есть, как говорят, в корзину, которая попадает в правоохранительные органы и растворяется. А конкретные предложения - я жду", - добавил Президент и обвел взглядом присутствующих на заседании Совета регионов министров.

Одновременно глава государства призвал в условиях ограниченности бюджетных средств высоко ценить каждую гривню.

"Каждую гривню мы должны высоко-высоко ценить", - отметил В.Янукович, уточнив, что принятый в декабре госбюджет на 2013 год не может устроить никого.

В связи с этим он заверил, что по результатам первого квартала бюджет в 2013 году будет непременно пересмотрен.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон.