Янукович недоволен реализацией идеи национальных проектов

Президент Украины Виктор Янукович недоволен реализацией идеи по внедрению национальных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Совета регионов.

В.Янукович высказался за «перезагрузку» подходов реализации национальных проектов в реальном секторе экономики.

«Следует признать, что реализация этой продуктивной идеи оказалась малоэффективной и превратилась в формальную кампанию по привлечению иностранных инвесторов. Национальные проекты должны стать «точками роста» для экономики, в основе которого - в первую очередь интересы национальной экономики, национального бизнеса и территорий», - сказал Президент.

Напомним, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины намеревалось потратить 11,9 млн грн на проведение 15 презентаций национальных проектов, среди которых «Открытый мир», «Воздушный экспресс», «Чистый город», «LNG - терминал», «Олимпийская надежда 2022», «Зеленые рынки», «Технополис» и «ИнтермедикалЭкоСити», в государствах ЕС, Южной Америки, Азии, США, России и Канады.

При этом Госинвестпроект планировал в текущем году привлечь в экономику Украины рекордную сумму инвестиций - 10 млрд долл.