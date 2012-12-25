В текущем году в Киеве зарегистрировалось 15 тысяч плательщиков НДС

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость в Киеве с начала года выросло на 15 тысяч, что втрое больше прошлогоднего показателя. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, рост количества плательщиков НДС стал возможен за счет упрощения процедуры выдачи свидетельства плательщика НДС и сокращения сроков рассмотрения соответствующих заявлений.

Как сообщал УНИАН, в целом по состоянию на 1 июня 2012 г. в Киеве зарегистрировано почти 57 тысяч плательщиков НДС, из которых 96,4% – юридические лица и 3,6% – физические.

По итогам января-сентября в целом по Украине 98% НДС отчетов подавались в электронной форме, по Киеву этот показатель составил 95%.