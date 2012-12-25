Доллар на межбанке упал до уровня 8 грн

Во вторник, 25 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,0100/8,0300, к 12:00 цены упали 7,9950/8,0050, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 7,9940/8,0100.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2620/26, к 12:00 цены снизились 0,2613/17. К закрытию цены достигли дневного минимума 0,2612/16. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,5825 (+0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,3190.

Рынок евро-гривна открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками – 10,5595/10,5875, к 12:00 цены ушли вниз 10,5385/10,5560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5375/10,5625.