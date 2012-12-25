Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в 3-м квартале составил 4% ВВП

Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2012 года составил 1,947 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала т.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП, второго квартала - 4%).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем переводов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2012 года увеличился на 165 млн долл. с 1,782 млрд долл., по сравнению с первым кварталом т.г. — на 317 млн долл. c 1,630 млрд долл.