Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в 3-м квартале составил 4% ВВП
17:29, 25 декабря 2012Финансы
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Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2012 года составил 1,947 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала т.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП, второго квартала - 4%).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно предоставленной информации, объем переводов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2012 года увеличился на 165 млн долл. с 1,782 млрд долл., по сравнению с первым кварталом т.г. — на 317 млн долл. c 1,630 млрд долл.
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