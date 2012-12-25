Банкиры считают девальвацию гривни до 10% самой оптимальной для экономики

Умеренная девальвация гривни по итогам 2013 года на уровне 10% будет самой безболезненной для экономики страны, оптимальной для банковской системы, а также позволит уменьшить дефицит платежного баланса.

“Учитывая тяжелую ситуацию в банковском секторе, НБУ не допустит значительной девальвации гривни. Скорее всего, будет применена комбинация административных мер и умеренной девальвации гривни (5-10%). Данный сценарий будет самым безболезненным для экономики”, - объяснил УНИАН начальник отдела стратегии «ОТП Банка» Евгений Зиновьев свое видение перспектив 2013 года.

Начальник отдела анализа и исследований Дмитрий Сологуб заявил УНИАН, что, по его мнению, ситуация с платежным балансом будет продолжать находиться в центре внимания, так как именно рост дефицита текущего счета при одновременном сокращении притока капитала является основной причиной девальвационного давления на гривну.

По мнению банкира, дефицит текущего счета в 2012 году достигнет 7,5% ВВП, что уже превышает докризисный уровень. При том, что этот показатель не является устойчивым, так как приток капитала снижается за счет неблагоприятного инвестиционного климата (что сдерживает приток прямых иностранных инвестиций) и высоких показателей риска страны. Также проблемой является и низкая степень доверия к национальной валюте, которая время от времени провоцирует скачки спроса на доллар.

“В следующем году, при условии плавного ослабления курса гривны примерно на 10%, дефицит текущего счета платежного баланса несколько снизится – до 6-6,5% ВВП”, - сказал Д.Сологуб.

Как сообщал УНИАН, после месяца действия обязательной продажи экспортной валютной выручки курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до уровня начала т.г. Отечественные эксперты считают кратковременным действие введенной регулятором нормы и сходятся во мнении, что Национальный банк Украины, вероятно, и дальше будет проводить плавную девальвацию национальной валюты.