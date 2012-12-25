Налоговики Сумской области разоблачили предприятие, не уплатившее 3 млн грн экологического налога

В Сумской области налоговики на днях разоблачили предприятие, деятельность которого связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ и которое не уплатило в бюджет около 3 миллионов гривень экологического налога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области, во время проверки одного из производственных объединений области, деятельность которого связана с выбросами в атмосферу вредных веществ, работники налоговой милиции установили, что должностные лица предприятия не обеспечили исключение попадания загрязняющих веществ в окружающую среду, и их концентрация значительно превышает допустимые нормы выбросов.

По результатам проверки предприятию в 3 раза увеличена ставка экологического налога и доначислено к уплате 2,979 млн. грн. Однако, должностные лица не выполнили требования налогового законодательства и не уплатили данные отчисления в бюджет.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины) следственным отделом налоговой милиции начато уголовное производство. Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.

Справка УНИАН. В Украине введен экологический налог, который государство направляет на восстановление природных ресурсов, разработку и внедрение новейших перерабатывающих технологий, строительство комбинатов по утилизации отходов. Уплата такого налога является обязательной для субъектов хозяйствования которые в процессе своей деятельности выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, а также накапливают и хранят опасные отходы собственного производства.