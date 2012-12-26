Обама прервет отпуск из-за "фискального обрыва"

Президент США Барак Обама прервет свой новогодний отпуск и покинет Гавайи, где он отдыхает с семьей, из-за угрозы "фискального обрыва".

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт телеканала CBS News.

Вечером в среду, 26 декабря, Обама вылетит в Вашингтон, чтобы на следующий день продолжить переговоры с Конгрессом относительно нового налогового законодательства, которое должно избавить Америку от опасности бюджетного дефицита и последующей рецессии.

Перед тем как отправиться в отпуск, президент призвал республиканцев и демократов "остыть" за время рождественских каникул и заявил, что вернется в столицу в четверг, 27 декабря, когда в Вашингтоне соберется Конгресс.

Американский президент-демократ и законодатели из нижней палаты, большинство мест в которой принадлежит республиканцам, должны до 31 декабря придти к соглашению, которое избавит страну от последствий автоматического сокращения госрасходов и повышения налогов. Причиной финансовых осложнений является окончание срока действия законов о снижении налогов, принятых во время президентства Джорджа Буша-младшего в начале 2000-х годов и продленных Бараком Обамой.

Одновременно в 2013 году вступит в силу Акт бюджетного контроля, который Обама подписал в 2011 году. Этот закон предполагает рост налогов при одновременном сокращении бюджетных расходов. Правительство, таким образом, берет на себя обязательство в течение 10 лет снизить дефицит бюджета более чем на триллион долларов. Из-за того, что эти два фактора вступят в силу в начале 2013 года стране и грозит "фискальный обрыв": одновременное окончание действия налоговых льгот и сокращение бюджетных выплат.

В последние несколько недель президент и законодатели обсуждают величину дохода граждан, для которых нужно сохранить налоговые льготы. Предложенный республиканцами вариант ухода от "фискального обрыва" предусматривает сохранение налоговых льгот для американцев, годовой доход которых не превышает одного миллиона долларов. По мнению экспертов, Палата представителей проголосует за этот вариант, но контролируемый демократами Сенат не одобрит проект.

Президент между тем рассчитывает повысить налоги для американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год. При этом ранее он требовал отказать в налоговых льготах тем, кто получает от 250 тысяч долларов в год.