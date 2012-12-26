Смена владельца Кредитпромбанка выгодна вкладчикам финансового учреждения - эксперт

Соглашение о покупке 100% акций Кредитпромбанка, которое подписал бизнесмен Николай Лагун с группой иностранных инвесторов и совладельцами концерна "Энерго", повысит доверие вкладчиков к украинской банковской системе. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению экономиста, после введения временной администрации в банк "Таврика" и ряда экспертных заявлений в СМИ о сложных временах для банковской системы вкладчикам был нужен позитивный сигнал. "Покупка банков - самый лучший признак того, что банковская система имеет перспективы развития", - считает господин Охрименко. По его словам, сейчас происходит изменение финансовой модели деятельности банков. С украинского рынка выходят инвесторы, которые полагались на дешевые деньги с рынков западной Европы, и на их место приходят украинские группы.

По мнению председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина, новый собственник Кредитпромбанка способен обеспечить нормальную работу финучреждения, внести необходимые средства в его капитал и удержать клиентов в банке. По словам банкира, эта сделка может дать хорошую синергию «Дельта Банку», который в случае слияния с Кредитпромбанком сможет выйти на 5-е в системе место по объемам активов и существенно увеличить свою инвестиционную привлекательность.

"Учитывая опыт Николая Лагуна в подобных покупках, я уверен, что он закроет сделку, и вкладчикам банка ничего не угрожает",— считает директор по развитию бизнеса "Смарт-Холдинга" Вадим Березовик.

В свою очередь господин Охрименко считает, что вкладчикам Кредитпромбанка даже повезло. "Пока будет проходить смена акционеров, клиентов будут удерживать в банке высокими процентными ставками - на этом вкладчики, которые оставят свои деньги в Кредитпромбанке, смогут хорошо заработать".

Сейчас Кредитпромбанк предлагает своим клиентам 11-12% годовых по вкладам в долларах и 24-26% годовых по вкладам в валюте.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 декабря стало известно, что совладелец «Дельта Банка» (г. Киев) Николай Лагун приобретает «Кредитпромбанк» (г. Киев) за символическую цену 1 доллар. В сентябре т.г. представитель одного из кредиторов «Кредитпромбанка» заявил агентству, что миноритарии «Кредитпромбанка», которые стали его акционерами в результате реструктуризации задолженности банка перед кредиторами, будут принимать консолидированное решение о возможной продаже акций.

В октябре 2010 года пул иностранных кредиторов договорился о реструктуризации задолженности «Кредитпробанка» на общую сумму 400 млн долл. В результате договоренностей была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов на общую сумму около 300 млн долл. в более длинные инструменты, другая часть - на уровне 100 млн долл. инвестирована в акционерный капитал.

Для приобретения акций кредиторами была создана кипрская компания Kalouma Holdings Limited, которая в результате проведенной в 2011 году допэмиссии стала владельцем 47,783% «Кредитпромбанка».

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 12,548 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 9,931 млрд грн, обязательства - 10,433 млрд грн, уставный капитал - 2,636 млрд грн, собственный капитал - 2,115 млрд грн.

«Кредитпромбанк» в январе-сентябре т.г. получил чистую прибыль 2,9 млн грн.

Основными акционерами банка являются компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) - 28,717%, Homertron Trading Limited (Ирландия) - 23,5%.

Акционерами компании Kalouma Holdings Limited являются 28 иностранных финансовых институтов, в частности Европейский банк реконструкции и развития.