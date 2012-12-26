Госдолг Украины увеличился до 501,4 млрд грн

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в ноябре увеличилась в гривневом эквиваленте на 8,4 млрд грн, или на 1,6%, - до 501,3 млрд грн, сообщает сайт Министерства финансов Украины.

Как говорится в размещенном на сайте сообщении, по состоянию на 30 ноября 2012 г. государственный и гарантированный государством внешний долг составил 291,5 млрд грн (58,15% от общей суммы долга), внутренний долг - 209,8 млрд грн (41,85%).

Государственный долг Украины по состоянию на 30 ноября т.г. составил 406 млрд грн. (80,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), внешний долг - 208,2 млн грн (41,5% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга). Государственный внутренний долг составил 197,8 млн грн. (39,46% от общей суммы долга).

Гарантированный государством долг Украины на 30 ноября т.г. составлял 95.3 млрд грн (19,01%), в том числе: гарантированный внешний долг - 83,3 млрд грн (16,6%); гарантированный внутренний долг - 12 млрд грн (2,39%).

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2012 года составлял 492,97 млрд грн, или 61,675 млрд долл., что на 0,6% меньше показателя на конец сентября 2012 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.