В 2013 году Беларусь рассчитывает обсудить с МВФ новую программу stand-by

Минск. Весной 2013 года Беларусь рассчитывает обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы stand-by.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом в ходе онлайн-конференции в государственном информагентстве БЕЛТА заявила председатель правления Национального банка Беларуси Надежда Ермакова.

«Руководство МВФ не отрицает возможность реализации новой программы. Однако нам предстоит еще проделать значительную работу по выработке и согласованию условий заключения кредитной программы с Фондом с учетом интересов Беларуси, получению широкой поддержки членов Совета директоров. Мы планируем обсудить с представителями МВФ наши дальнейшие действия в данном направлении весной 2013 года», - сказала Н.Ермакова.

Она отметила, что правительство и Нацбанк Беларуси осуществили в текущем году последовательные меры, направленные на стабилизацию экономики и ситуации на валютном и потребительском рынках страны.

«Руководство и эксперты МВФ поддержали такие действия, а также дали положительную оценку дальнейшим планам, направленным, в первую очередь, на обеспечение макроэкономической стабилизации экономики, дальнейшее снижение инфляции, повышение конкурентоспособности белорусской продукции и улучшение внешнеторгового сальдо», - подчеркнула Н.Ермакова.

Как сообщалось, 21 декабря на встрече в Минске со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Международный валютный фонд политической организацией и заявил, что не рассчитывает на новую программу сотрудничества с Фондом.

Справка УНИАН. В настоящее время сотрудничество Беларуси с МВФ осуществляется в рамках регулярных визитов миссий Фонда по оценке ситуации в Беларуси в постпрограммный период, включая вопросы денежно-кредитного, валютного, ценового и бюджетно-налогового регулирования. Наряду с этим, МВФ оказывает Национальном банку Беларуси техническую помощь по основным направлениям деятельности центрального банковского учреждения государства.

В 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ в рамках программы stand-by пять траншей кредита на общую сумму 3,46 млрд долл. Основной пик выплат по кредиту придется на 2013-2014 годы, когда Беларуси придется вернуть большую часть займа.

Первый платеж по кредиту МВФ Беларусь осуществила в апреле 2012 года (99,8 млн долл.), второй – в июле (97,4 млн долл.), третий – в октябре (84,3 млн долл).

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.