Власти Египта ограничили ввоз и вывоз иностранной валюты

Власти Египта установили ограничение на ввоз и вывоз иностранной валюты в размере, не превышающем десяти тысяч долларов США. Соответствующий указ издал Президент страны Мухаммед Мурси, сообщает РИА «Новости».

«'Ввоз и вывоз иностранной валюты в страну и из страны разрешен для всех физических лиц в пределах суммы, не превышающей 10 тысяч долларов США, или ее эквивалента в другой иностранной валюте», - говорится в тексте указа.

Ранее валюту в «страну фараонов» можно было ввозить без ограничений, однако вывозить из нее разрешалось лишь сумму, равную пяти тысячам долларов. Отмечается, что на принятие нового закона мог повлиять неконтролируемый властями отток капитала из переживающего острый экономический кризис постреволюционного Египта.