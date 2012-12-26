Азаров поручил подготовить предложения об изменениях в госбюджет-2013 относительно Киева

Премьер-министр Украины Николай Азаров дал поручение первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову и министру финансов Юрию Колобову изучить ситуацию, сложившуюся вокруг бюджета Киева, и подготовить предложения, чтобы по итогам первого квартала внести изменения в государственную смету.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, так Н.Азаров отреагировал на обращение председателя КГГА Александра Попова к премьер-министру и правительству пересмотреть запланированные показатели финансирования Киева в следующем году.

А.Попов сегодня на заседании Кабинета министров доложил об угрозе постоянного функционирования города, сложившейся вследствие принятия несправедливого государственного бюджета на следующий год. Председатель КГГА отметил, что предусмотренных в госбюджете средств не хватит даже на зарплаты врачам, педагогам и коммунальщикам, не говоря уже о развитии инфраструктуры города.

«В этом году дефицит городского бюджета составил 1 миллиард 700 тысяч гривень. Эту цифру подтвердила проверка Государственной финансовой инспекции. В то же время, денег, предусмотренных в бюджете в следующем году, столице хватит только до августа. Когда Киев получил контрольные цифры после утверждения бюджета страны, стало понятно, что скрытый дефицит составляет почти 4 миллиарда гривень. А это ставит под угрозу перспективы стабильного финансирования бюджетной сферы и угрожает жизнедеятельности города», – отметил А.Попов.

Как напомнили в пресс-службе КГГА, депутаты Киевсовета не приняли бюджет города на 2013 год, поскольку он не отвечает интересам киевлян. Проект бюджета Киевсовет принял к рассмотрению, но по крайней мере первый квартал 2013 года столица будет жить по принципу 1/12 от бюджета-2012.

Столичная власть обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу, Кабмину и Верховной Раде с просьбой разработать и утвердить изменения бюджета-2013.