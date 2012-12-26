Кабмин предлагает передавать активы санационному банку без их оценки и согласия акционеров

Кабинет министров Украины предлагает разрешить государственным и рекапитализированным банкам передавать санационному банку проблемные активы без их оценки, а также без предоставления отдельного согласия акционеров, то есть государства. Об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте “Об особенностях деятельности санационного банка”.

“Передача банками активов санационному банку осуществляется путем переуступки права требования банков по обязательствам должников или отчуждения ценных бумаг без компенсации их стоимости и без проведения оценки таких активов…” - говорится в законопроекте.

В документе указывается, что банки заключают договоры о передаче активов санационному банку на основании решений органов управления без уведомления и получения соответствующего согласия акционеров, должников, вкладчиков и других кредиторов (кроме Национального банка Украины).

“Должники, вкладчики и другие кредиторы не имеют права требовать прекращения или досрочного исполнения обязательств такими банками в связи с передачей ими активов санационному банку”, - указывается в законопроекте.

Возвращенные от должников средства санационный банк должен перечислить в бюджет. Из этой суммы будут вычитаться средства, необходимые для финансирования санационного банка, и их величину будет определять его наблюдательный совет.

Справка УНИАН. 14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого является продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

«Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

«Родовид Банк» в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил убыток в 7 раз – до 150,327 млн грн.