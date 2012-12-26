В Кабмине рассчитывают достичь соглашения с МВФ уже в январе

Украина успешно проведет переговоры с Международным валютным фондом и, возможно, подпишет соответствующие документы во время визита миссии Фонда, запланированного на середину января 2013 года. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» (№239 от 26 декабря) заявил министр экономического развития и торговли, глава Совета Национального банка Игорь Прасолов.

По его словам, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом даст позитивные сигналы инвесторам и кредиторам, которые крайне важны в условиях кризиса.

«Очередные переговоры Украины с МВФ запланированы на январь 2013 года. Когда во всем мире господствует кризис и непонятными остаются перспективы существования Евросоюза, нам очень важно, чтобы Украина получила позитивные сигналы. Мы с нетерпением будем ждать января... Мы уверены, что Украина успешно проведет переговоры с МВФ и подпишет с ним соответствующие документы», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря, однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.