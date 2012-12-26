Национальный банк Украины (НБУ) в 2013 году планирует выпуск памятных монет 19 наименований 29 видов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Планируется выпуск монет номиналом от 2 до 100 грн из золота, серебра и нейзильбера.

В частности, будут выпущены монеты: "1025-річчя хрещення Київської Русі"; "Материнство"; "Українська вишиванка"; "1000-ліття Лядовського скельного монастиря"; "Нестор Махно"; "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю" и др.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года Нацбанк реализовал 8 тыс. монет из золота, 97 тыс. – из серебра, 803 тыс. – из нейзильбера. Сумма выручки от продажи таких монет за три квартала т.г. уже составила 118 млн грн, при том что за весь 2011 год этот показатель был на уровне 80 млн грн.

Общее количество выпуска Нацбанком составляет почти 550 памятных монет, в т.ч. около 30 монет - в 2012 году.