Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,0350/8,0500 грн/долл.

В среду, 26 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9900/8,0100, к 12:00 цены поднялись 8,0090/8,0150, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0350/8,0500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/16, к 12:00 цены выросли 0,2621/25. К закрытию цены достигли уровня 0,2626/32. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,5600 (-0.1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,32290.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,5445/10,5725, к 12:00 цены ушли вверх 10,5765/10,5880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6120/10,6360.