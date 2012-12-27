Минфин США пообещал отсрочить дефолт на два месяца

Минфин США пообещал принять экстренные меры для предотвращения дефолта, грозящего стране из-за того, что 31 декабря 2012 года Соединенные Штаты достигнут потолка госдолга.

Об этом говорится в письме министра финансов Тимоти Гайтнера, направленном 26 декабря лидерам Конгресса США, по информации Associated Press сообщает Lenta.ru.

Экстренные меры, к которым в ближайшие дни намерен прибегнуть Минфин, позволят сэкономить около 200 миллионов долларов и, таким образом, обеспечат правительству еще два месяца для того, чтобы договориться с законодателями о повышении потолка госдолга.

Предыдущий раз потолок госдолга США повышали в августе 2011 года после длительных переговоров между администрацией президента Обамы и лидерами республиканской фракции в Конгрессе, в ходе которых обе стороны не желали идти на уступки. Хотя в самый последний момент сторонам все же удалось договориться, затянувшиеся переговоры привели к росту ставок по облигациям, и бюджет США потерял 1,3 миллиарда долларов.

В настоящее время потолок госдолга США составляет 16,394 триллиона долларов, а госдолг страны еще в начале сентября достиг рекордных 16,015 триллиона долларов.

Администрация Обамы и республиканцы в настоящий момент ведут сложные переговоры в попытке избежать "фискального обрыва" - одновременного прекращения действия налоговых льгот и сокращения госрасходов в начале 2013 года. Предполагается, что в рамках пакета законопроектов, направленных на предотвращение "фискального обрыва", будет принято и решение о повышении потолка госдолга. Однако пока переговоры администрации Обамы с лидерами республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США результата не принесли.