Большинство польских фирм не ждут положительных перемен в 2013 году

Варшава. Большинство работающих в Польше компаний не ожидают значительных позитивных изменений их финансовой ситуации в следующем году. Об этом свидетельствуют данные отчета InfoMonitor SA, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, ухудшения финансовой ситуации в 2013 году ожидают 35% польских фирм на фоне 18% тех, кто ждет улучшения, и 46%, ожидающих стабильной ситуации.

"Сравнение ожиданий польских фирм относительно их финансового положения в 2012 году и прогнозов на будущий демонстрирует пессимизм. Тяжело назвать ожидания за подходящий к конуц год оптимистическими, но будущий выглядит значительно хуже", - написали авторы документа.

По данным исследования, 74% польских компаний планируют сохранить свои бюджеты на выплату зарплат в следующем году на фоне 23%, которые намерены их увеличить и 3%, желающих снизить выплаты своим сотрудникам.

Более половины компаний в 2013 году планируют сохранить свою деятельность на уровне текущего года, в то время как 35% хотят увеличить производство, а 10 - уменьшить его.

Как сообщал УНИАН, Польша стала единственной страной из 27 государств Евросоюза, которой удалось избежать экономического спада после кризиса конца 2008 года, благодаря чему стране удалось войти впервые в своей истории в шестерку крупнейших европейских экономик.

Справка УНИАН. Правительство Польши ожидает снижения темпов роста национального ВВП в текущем году до 2,5 с 4,3% годом ранее. В бюджете на следующий год заложен рост экономики на 2,2%.

Ряд экономистов считают, что следующий год станет самым трудным для Польши за последние 20 лет.