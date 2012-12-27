Налоговая разоблачила крупного производителя масла в уклонении от уплаты 63 млн грн налога

Сотрудники Управления налоговой милиции Окружной государственной налоговой службы – Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков раскрыли преступную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах – 63 млн грн – со стороны одного из крупнейших в Украине производителей растительного масла.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном офисе, не указывая, при этом, о каком именно производителе идет речь.

Как сказано в сообщении, схема уклонения от уплаты налогов предполагала формирование налогового кредита, позволяла использовать цепочку из 20 фиктивных предприятий, а также схемы оформления так называемого «нетипичного» экспорта – вывоза товаров, нехарактерного для основной деятельности экспортера. Растительное масло, при этом, закупалось предприятиями топливно-энергетического комплекса и производителем ликеро-водочной продукции, название которого также не указывается.

Согласно сообщению, на данный момент проводятся мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.

В Центре обслуживания крупных налогоплательщиков также обратили внимание, что в результате предпринятых сотрудниками Центра действий 2012 году в бюджет государства перечислено 950 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков открылся в мае 2012 года. Его основной целью стало улучшение администрирования налогов и предоставление максимально удобного сервиса крупным налогоплательщикам. Причиной создания Центрального офиса стал тот факт, что в 2013 году, согласно планам Госналогслужбы, количество специализированных инспекций по обслуживанию крупных плательщиков будет сокращено до 7 проверок с 11 проверок.

Напомним также, что согласно Указу Президента Украины от 24 декабря на базе Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службы создано Министерство доходов и сборов, возглавил которое экс-глава ГНСУ Александр Клименко.