Украинцы стали больше покупать в Польше

Варшава. Граждане Украины в третьем квартале текущего года увеличили частные покупки в Польше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5% - до 312,6 млн долл. (1USD=3,1PLN).

Об этом свидетельствует исследование польского государственного комитета статистики (GUS) в приграничном Жешове, которыми располагает УНИАН.

По данным исследования, которое GUS проводит на базе анонимных анкет в пунктах пропуска на восточной границе Польши, больше всего в третьем квартале в годовом выражении увеличили покупки в польских магазинах россияне – почти в 2 раза - до более 30 млн долл.

Белорусы осуществили покупки в Польше за этот же период на более, чем 230 млн долл., что на 46% больше показателей третьего квартала прошлого года.

Граждане Украины в среднем тратили в польских магазинах около 190 долл., что на 9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в то время, как россияне и белорусы увеличили средние затраты 32% и 26,5%, соответственно, до около 100 и 220 долл.

Украинцы чаще всего покупали в Польше строительные материалы (40% затрат), запчасти к автомобилям (14%) и домашнюю технику (9%).

Почти 40% всех денег, потраченных на покупки в польских магазинах, оставили в Польше украинцы, имеющие разрешения на пересечение границы в рамках малого пограничного движения.

Как сообщал УНИАН, украинцы во втором квартале текущего года купили в Польше товаров на около 220 млн. долларов, что на почти 20% больше показателей первого квартала текущего года и 10% больше, чем во втором квартале прошлого года.

В прошлом году граждане Украины увеличили закупки в пограничных районах Польши на 10% - до около 800 млн долларов.