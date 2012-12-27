Госналогслужба разъяснила порядок ведения налогового учета операций с ценными бумагами

Государственная налоговая администрация Украины своим приказом утвердила Общую налоговую консультацию порядка отображения субъектами хозяйствования операций с ценными бумагами в налоговом учете и отменила действие предыдущих консультаций. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, в новой консультации четко определены виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. В частности, это – деятельности по торговле ценными бумагами, деятельность по управлению активами институциональных инвесторов, андеррайтинг, депозитарная деятельность и деятельность по организации торговли на фондовом рынке.

Теперь, по мнению налоговиков, не будет никаких спорных вопросов относительно использования законодательных норм, которые регламентируют операции с ценными бумагами. Кроме того, как сказано в пресс-релизе, текст новой консультации был согласован с участниками фондового рынка и получил их одобрение. Полный текст консультации размещен на официальном сайте ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, в данный момент на подписи Президента находится принятый Верховной Радой закон о введении акциза на операции с ценными бумагами (№11285). Ставка налога на прибыль от операций с ценными бумагами предлагается установить в размере 10%. Кроме того, в соответствии с принятым решением на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.