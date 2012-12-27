Клименко поможет Колобову с разработкой фискальной политики – эксперт

В Украине в 2013 году фискальная политика будет усилена благодаря возможности разрабатывать ее сразу двумя ведомствами — Министерством финансов и новосозданным Министерством доходов и сборов во главе с Александром Клименко.

Такое мнение высказал советник "Дочернего Банка Сбербанка России", экс-министр экономики Украины Василий Роговой в комментарии, переданном УНИАН.

«До сегодняшнего дня Министерство финансов отвечало и за сборы, и за доходы, плюс распределяло бюджет. А о фискальной политике речь не шла. Теперь (с появлением Министерства доходов и сборов – УНИАН) есть шанс разрабатывать такую политику в комплексном формате», – отметил экс-министр экономики.

По словам В.Рогового, фискальная политика – это не только доходы бюджета, это также стимулирование предпринимательской активности.

"Нужно работать над тем, чтобы дать четкий ответ на вопрос, какой будет политика этих министерств и насколько они будут скоординированы", – добавил он.

Экс-министр считает, что если функции между министерствами будут перераспределены с целью обеспечения экономического роста в стране, то мы получим позитивный кумулятивный эффект.

"Если не будет четкости в выработке политики, ее, с одной стороны, разграничения, а с другой – четкой координации, то мы будем иметь прямо противоположный эффект", – уверен В.Роговой.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович создал Министерство доходов и сборов на базе налоговой и таможенной служб.

Согласно указу главы государства, в обязанности нового министерства будет входить также администрирование единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Министром доходов и сборов назначен Александр Клименко, который до этого с 2011 года возглавлял Государственную налоговую службу.

Министерство финансов в новом правительстве Николая Азарова снова возглавил Юрий Колобов.