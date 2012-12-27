Минфину и Минэкономразвития поручили усовершенствовать внутренний рынок госбумаг

Кабинет министров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли Украины осуществить план мероприятий по развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг на период до 2014 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров, опубликованном на сайте КМУ.

Согласно распоряжению, Минфин будет ежемесячно обнародовать графики проведения аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа с указанием видов и сроков их обращения для обеспечения прозрачности и предсказуемости.

В числе ежегодных задач Минфина - регулярное размещение ОВГЗ согласно бюджетным планам государственных заимствований с постепенным увеличением срока их обращения; удержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне посредством обмена, выпуска, купли-продажи государственных обязательств, при условии сохранения предельного размера государственного долга на конец бюджетного периода. Совместно с Минэкономразвития Минфин должен усовершенствовать механизм осуществления контроля за рисками управления госдолгом.

Как сказано в распоряжении, Минфину предписано также создать налоговые стимулы для привлечения граждан к инвестированию в государственные ценные бумаги. При этом совместно с Минэкономразвития и Нацбанком (по соглашению) Минфин должен обеспечить выпуск госбумаг для населения, в том числе казначейских обязательств на предъявителя.

Минфину также предписано оптимизировать структуру государственного долга в соответствии с ситуацией на внутреннем и внешнем финансовых рынках и менять соотношение внутреннего и внешнего долга в пользу внутреннего. Кроме того, министерство должно поддерживать институт первичных дилеров с одновременным усовершенствованием механизма отбора таких дилеров.

Вместе с тем, в 2014 году, согласно распоряжению, Минфину и Минэкономразвития предписано внедрить новые виды государственных ценных бумаг с возможностью досрочного их погашения по инициативе эмитента.

Минфин совместно с Нацбанком (по соглашению) и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (по соглашению) также обязан обеспечить усовершенствование инфраструктуры фондового рынка для надежности и эффективности систем расчетов и клиринга с целью уменьшения трансакционных затрат и определения стандартизированных подходов к проведению банками операций РЕПО с ценными бумагами.

Обо всех предпринятых шагах и проведенных мероприятиях Минфин обязан отчитываться перед общественностью посредством публикации информации на своем официальном сайте, говорится в распоряжении.