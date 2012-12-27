НБУ рассматривает возможность поддержки ликвидности «Экспобанка»

Национальный банк Украины рассматривает вопрос о долгосрочной поддержке ликвидности «Экспобанка» с целью защиты интересов его вкладчиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

«...Для защиты прав вкладчиков и кредиторов ПАО "КБ "Экспобанк" Национальным банком Украины рассматривается вопрос о поддержке долгосрочной ликвидности указанного банковского учреждения», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, поддержка Национального банка позволит банковскому учреждению работать в общем режиме и своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как сообщили УНИАН в одном из отделений «Экспобанка», учреждение около недели имеет проблемы с ликвидностью.

«Улучшить ликвидность с помощью ресурсного межбанка не удается, так как банки закрыли кредитные лимиты друг на друга в связи с проблемами «Банка Таврика», - сказал УНИАН сотрудник одного из отделений «Экспобанка».

Справка УНИАН. ПАО «КБ «Экспобанк» зарегистрировано в 1991 году. Активы банка составляют 2,446 млрд грн.