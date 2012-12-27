Государственные банки «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» возглавили рейтинг надежности банковских депозитов в 2013 году, сообщает аналитический сайт Maanimo.com.

Эксперты сайта отмечают, что эти банки не предлагают высоких ставок по депозитам, но при этом сохранность сбережений вкладчика гарантируются государством.

Следом за госбанками в рейтинге по уровню надежности следуют «Альфа-Банк», «Кредитпромбанк», «Укрсоцбанк», «Сбербанк России» и «УкрСиббанк». Перечисленные банки являются устойчивыми учреждениями с хорошей репутацией и обычно предлагают средние ставки по депозитам.

Рейтинг банков по принципу доходности вкладов возглавляют банки, ориентированные на розницу, в том числе «Дельта Банк», «Банк Русский Стандарт», Platinum Bank, «Альфа-Банк». Именно на депозитах в этих банках вкладчики смогут хорошо заработать, отмечают эксперты.