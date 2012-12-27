На межбанке торги закрылись котировками 8,0750/8,0850 грн/долл.

В четверг, 26 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0300/8,0550, к 12:00 цены выросли до 8,1000/8,1200, а к закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,0750/8,0850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2637/0,2645, к 12:00 цены поднялись до 0,2658/0,2664. К закрытию цены откатились к уровню 0,2651/0,2656. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,4775 (-0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3220/1,3280.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6535/10,6880, к 12:00 цены, вслед за долларом, устремились вверх - 10,7490/10,7795. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,7200/10,7375.