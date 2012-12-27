Министр доходов и сборов не исключает кадровых сокращений в связи с введением электронных сервисов

Министр доходов и сборов Александр Клименко не исключает возможных кадровых сокращений в связи с введением новых электронных сервисов, при этом он считает, что такая ситуация должна мотивировать сотрудников эффективно работать на своем рабочем месте. Об этом он заявил в интервью журналу «Эксперт».

«Мы никогда не принимали кадровых решений, только исходя из необходимости сокращения штата. Я нацелен на повышение эффективности работы. Для этого уже уменьшено количество департаментов, убраны дублирующие функции… Мы, конечно, будем сокращать штат», - сказал А.Клименко.

В качестве примера он привел созданный Мониторинговый центр по оценке рисков. «Если раньше просчетом рисков занималось более тысячи человек, то сейчас есть автоматические программы и для того, чтобы выполнять эту функцию, необходимо будет всего-навсего 170 человек», - сказал министр, добавив, что такая ситуация полезна с точки зрения мотивации коллектива: каждый сотрудник начинает работать так, чтобы показывать свою эффективность на вверенном участке работе.

«Мы внедрили ключевые показатели эффективности и по ним уже год работаем. У нас действует программа постоянного повышения квалификации, онлайн-тестирование сотрудников, институт наставничества. Самая успешная инвестиция - это инвестиция в людей. Мы сейчас выстроили систему, которая стимулирует сотрудников налоговой службы постоянно учиться и совершенствоваться», - заверил А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров, к 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины должна разработать и внедрить новый сервис «Электронный кабинет налогоплательщика». Предполагается, что он будет полностью внедрен в два этапа, в течение двух лет и за счет средств госбюджета, выделяемых на деятельность ГНСУ, а также других источников, не противоречащих законодательству Украины. Переход на электронное декларирование используется в стране все активнее, в том числе плательщиками НДС, налога на прибыль и акцизного налога.

Как отмечали руководители ГНСУ, переход от фискальной функции к сервисной является приоритетом в работе ведомства на 2013 год.

Кроме того, ГНСУ приняла порядка 5 тыс. предложений от налогоплательщиков относительно либерализации налоговой системы Украины на 2014 год, рассмотрела и систематизировала их.

Как отмечал по этому поводу А.Клименко, 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

По данным ГНСУ, за 9 месяцев 2012 года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. По сравнению с прошлым годом цифра выросла в 6,6 раза.