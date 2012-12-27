Украина в 2013 году сможет обойтись без кредита МВФ, заявил Азаров

Украина в 2013 году сможет обойтись без кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью украинским телеканалам.

“Украина два года уже обходится без кредитов МВФ и, разумеется, обойдется и в следующем году без них”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство настроено на сотрудничество с МВФ и на поиск приемлемых компромиссов.

Вместе с тем Н.Азаров отметил, что Украина хотела бы получать кредитные ресурсы МВФ. “И использовать их для решения задач нашего развития, хотя преимущественно МВФ направляет свои ресурсы на поддержание валютной устойчивости”, - отметил Н.Азаров.

Однако глава правительства подчеркнул, что те антикризисные меры, которые МВФ предлагал ряду стран, в том числе европейских, показали свою неэффективность и привели к стагнации экономик этих стран.

“Я не теряю надежды, что нам удастся договориться. Ресурсы находятся не только в МВФ. У нас как-то принято думать, что без МВФ нет других возможностей. На самом деле, ресурсов достаточно в мире, и мы сейчас активно работаем над их привлечением в экономику Украины на выгодных для нас условиях”, - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря, однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.