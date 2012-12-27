Всеобщее декларирование доходов может быть введено в 2014 году

Практика всеобщего декларирования доходов может быть введена уже в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Инициатива по внедрению всеобщего декларирования заложена в концепцию развития налоговой службы на пять лет, разработку которой мы заканчиваем. Однако в этой ситуации нельзя спешить. Законопроект в этой сфере будет вынесен на широкое обсуждение, чтобы каждый мог выразить свое мнение», – сказал А.Клименко.

По его словам, сейчас налоговики изучают предложения совместно с консалтинговой компанией PwC. «Мы детально изучаем международный опыт, чтобы перенять лучшие практики и избежать ошибок, выработать свой национальный вариант в соответствии с украинскими реалиями… Думаю, 2013 год станет годом, когда эти инициативы будут приняты, а в 2014-м начнем их внедрение», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины начинает кампанию по декларированию доходов и внедряет услугу подачи декларации в электронном виде. В октябре ГНСУ заявила, что готова к введению в Украине системы всеобщего декларирования доходов, однако окончательное решение об этом должны принимать законодатели. На 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.