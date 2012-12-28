Министерство доходов и сборов должно исключить уклонение от уплаты налогов - Азаров

Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью национальным телеканалам, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«То, что объединение двух служб - налоговой и таможенной - давно было актуальным, это очевидно. Необходимо серьезно объединить информационную базу налогоплательщиков с тем, чтобы исключить возможности для уклонения от уплаты налогов», - сказал Н.Азаров.

Он добавил, что правительство также приняло решение о восстановлении Министерства промышленной политики, поскольку в дальнейшем Кабинет Министров значительное внимание будет уделять модернизации промышленности.

«Мы сделали акцент на то, что мы должны строить новую экономику. Поэтому нам нужен серьезный орган, который будет нарабатывать государственную политику, направленную на создание условий для привлечения инвестиций прежде всего на модернизацию нашей экономики», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов был назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Также Президент Украины Виктор Янукович своим указом восстановил Министерство промышленной политики Украины, которое в рамках проведенной реорганизации было ликвидировано и окончательно прекратило существование в конце 2011 года.