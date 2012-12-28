Показатель финансирования импорта за счет резервов НБУ опустился ниже критического уровня

Показатель финансирования импорта будущего периода за счет международных резервов Национального банка Украины (НБУ) в ноябре опустился ниже критического уровня (3 месяца - УНИАН) и составил 2,9 месяца. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«В ноябре дефицит сводного платежного баланса (539 млн долл. США) был профинансирован за счет резервных активов, также состоялось очередное плановое погашение кредитов МВФ в размере 932 млн долл. США. В результате международные резервы сократились до 25,4 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,9 месяца», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, дефицит текущего счета в ноябре 2012 года сократился до 841 млн долл. по сравнению с 1,6 млрд долл. США в ноябре прошлого года.

Это произошло из-за сокращения дефицита торгового баланса (на 262 млн долл. США) и снижение выплат по доходам от прямых инвестиций (на 460 млн долл. США).

В ноябре экспорт товаров составил 6 млрд долл. США (на 5,1% меньше, чем в прошлом году). Низкие объемы экспорта в ноябре и в целом в 2012 году обусловлены слабым мировым спросом на металлургическую продукцию. Кроме того, остался низким экспорт нефтепродуктов из-за остановки Лисичанского НПЗ.

В тоже время, по данным Нацбанка, высокий урожай и благоприятная внешняя конъюнктура на рынке зерна способствовали тому, что экспорт зерновых культур продолжил достигать новых исторических максимумов - 877 млн долл. США в ноябре (на 55.6% больше, чем в прошлом году). Благодаря этому продукция АПК уже третий месяц подряд оставалась крупнейшей экспортной группой.

Объемы импорта товаров сократились на 7.8% (по сравнению с ноябрем 2011 года) до 7,4 млрд долл. США. Прежде всего это связано со снижением энергетического импорта (на 22,3%) через уменьшение стоимостных объемов импорта газа (на 5,7%), нефти (на 78.5%) и нефтепродуктов (на 19.7%). Кроме того, четвертый месяц подряд после окончания Евро-2012 снижался импорт продукции машиностроения (в ноябре - на 19,7%). В тоже время поставки продукции АПК и химической отрасли продолжили расти (на 26,4% и 10,3% соответственно).

Сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций в ноябре снова стало положительным - 302 млн долл. США. Формирование профицита было обусловлено увеличением притока прямых иностранных инвестиций и размещением еврооблигаций Украины. За 11 месяце 2012 года профицит капитального и финансового счета составил 9,1 млрд долл. США (за аналогичный период прошлого года - 6,7 млрд долл. США).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в ноябре составил 685 млн долл. США. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину с начала года составил 7,2 млрд долл. США, что на 17% больше, чем за 11 месяцев 2011 года. В реальный сектор экономики было направлено 94% объемов инвестиций.

Чистые привлечения по кредитам и облигациям в ноябре составили 984 млн долл. США (с начала года - 5,2 млрд долл. США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Прирост наличной валюты вне банков снизился до 1,5 млрд долл. США (по сравнению с 1,8 млрд. долл. США в октябре). Всего за 11 месяце 2012 года прирост наличной валюты составил 8,1 млрд долл. США, что на 22,2% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).