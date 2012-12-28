Создание Министерства доходов и сборов увеличит поступления в бюджет — эксперты

Объединение налоговой и таможенной служб в рамках одного министерства повысит эффективность наполнения бюджета за счет создания единой информационной базы.

Об этом заявили эксперты, мнения которых переданы агентству УНИАН.

В частности, председатель Налогового комитета Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), партнер, руководитель налогово-юридической практики Ernst & Young Владимир Котенко считает, что объединение под крышей одного министерства таможенной и налоговой служб существенно облегчит и ускорит процесс обмена информацией.

«Это позволит быстрее реагировать на всевозможные вызовы в связи с наполнением бюджета», - сказал В.Котенко.

По словам эксперта, создание разнообразных единых информационных баз позволит упростить систему администрирования фискальных платежей, сделает ее более эффективной и, соответственно, увеличит шансы на получение дополнительных налоговых поступлений.

Эффект синергии в связи с объединением налоговой и таможенной служб отметил и заместитель председателя Комитета по вопросам налогообложения и учётаНезависимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Вадим Белик.

«Улучшение обмена информацией, в частности, мониторинга и контроля внешнеэкономических операций субъектов хозяйственной деятельности, положительно скажется на повышении качества проверок и в конечном итоге должно привести к увеличению поступлений в бюджет», - пояснил В.Белик.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью национальным телеканалам сказал, что объединение двух служб - налоговой и таможенной - давно было актуальным, поскольку поможет объединить информационную базу налогоплательщиков с тем, чтобы исключить возможности для уклонения от уплаты налогов.

Министерство доходов и сборов создано 24 декабря указом Президента Украины Виктора Януковича на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Министром назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.