НБУ согласился пересмотреть требования к физической защите банков, заявляют банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) согласился пересмотреть требования к физической защите банков, которые установлены нормативными актами регулятора и соблюдение которых требует значительных финансовых затрат со стороны банков. Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

«Национальный банк Украины согласился с аргументацией Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) и готов ускорить сроки и объемы принятия изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине №45 (… регистрация в Минюсте №181/13448) и Положение о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2007 г. №493», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Ранее НАБУ обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть ряд его требований по усилению средств физической защиты банков и сместить акцент на использование новых технологий (автоматизированных кассовых машин, темпо-касс и т.д.) для повышения безопасности банковских учреждений.

Проект изменений в Инструкцию №45 обнародован на сайте НБУ, и уже за два месяца к документу поступило около 70 предложений, подавляющее большинство которых было учтено в окончательной редакции. При этом в НАБУ отмечают, что в связи с введением в действие Закона Украины "Об охранной деятельности" требуют уточнения отдельные вопросы использования огнестрельного оружия при осуществлении инкассации средств и перевозке валютных ценностей, которые в настоящее время отрабатываются с МВД Украины.

Также руководство Национального банка Украины приняло решение о разработке новой редакции Положения №493, а именно Правил по организации защиты помещений банков Украины. Указанные Правила учитывают фактически все изменения, которые обсуждались на совместных заседаниях рабочей группы, включая требования к открытым рабочим местам кассиров и т.п..

«Утверждение этих изменений чрезвычайно важно для банковской системы Украины, поскольку связано с формированием бизнес-планов банков на несколько лет вперед. Инвестиционная составляющая выполнения предыдущих требований, предусмотренных соответствующими постановлениями, по оценкам экспертов, по банковской системе Украины достигала нескольких миллиардов гривен», - говорится в сообщении НАБУ.

В ближайшее время изменения в Инструкцию №45 и Положение №493 будут направлены в банковские ассоциации и Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины, чтобы провести заседание рабочей группы и внести окончательные варианты проектов нормативно-правовых актов на рассмотрение правления Национального банка Украины.

«Это чрезвычайно важное решение для банковской системы. Оно полностью меняет дух подхода к вопросам, связанным с охраной финансовых учреждений и перевозкой ценностей», - цитирует пресс-служба председателя Комитета по вопросам регуляторной политики и платежных систем НАБУ Юрия Яременко.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, с января по октябрь 2012 года в Украине было зарегистрировано 109 краж, 5 грабежей и 18 разбоев, совершенных в банках. Сумма убытков финансово-кредитных учреждений от налетов возросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла почти 140 млн грн.

Нацбанк своим Положением о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины обязал банки усилить средства физической защиты, в частности, создать так называемые сертифицированные кассовые кабины, то есть оборудовать броней рабочие места и другие площади в помещениях банков – в дополнение к тем зонам в банках, которые забронированы давно, например хранилища.

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) обратилась к регулятору с просьбой пересмотреть ряд требований НБУ по усилению средств физической защиты банков и сместить акцент на использование новых технологий для повышения безопасности банковских учреждений.

В НАБУ уверены, что использование автоматизированной кассовой машины, темпо-кассы или другого современного технологического оборудования «значительно безопаснее сертифицированных кассовых кабин и практически исключает риск изъятия наличных средств». Риски ограбления уменьшаются за счет задержки доступа к выдаче наличных ценностей электронным кассиром (до 32 минут), а также путем установления банком незначительного размера лимита кассовой операции и лимитов темпо-кассы. Также в ассоциации отмечают, что особое внимание необходимо уделять сигнализации и камерам наблюдения.