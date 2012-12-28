На межбанке торги закрылись котировками 8,01/8,03 грн/долл.

В пятницу, 28 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0650/8,0850, к 12:00 цены снизились - 8,0580/8,0700, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума 8,0100/8,0300.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2657/64, к 12:00 цены упали 0,2647/52. К закрытию цены достигли низа 0,2629/35. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,3850 (-0.1175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3248/50, а к 15:00 понизились до 1,3180/82.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6845/10,7125, к 12:00 цены ушли вниз 10,6255/10,6455. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5575/10,5880.