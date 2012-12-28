Украина не будет брать кредит МВФ на неприемлемых для страны условиях - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров признает, что Украине нелегко будет обойтись без кредитов Международного валютного фонда, однако страна не будет брать кредиты на неприемлемых условиях. Об этом он заявил на свой странице в социальной сети Facebook.

«Я говорил о том, что Украина может обойтись без кредитов МВФ, но никогда и нигде не говорил, что сделать это очень легко. На самом деле мы действительно можем обойтись без кредитов и не возьмем эти кредиты на неприемлемых для нас условиях, но сделать это будет не так просто. Именно поэтому мы настойчиво стремимся найти компромисс с МВФ», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря т.г., однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.