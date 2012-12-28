Местные бюджеты должны быть приняты до 10 января - Вилкул

Местные бюджеты должны быть приняты до 10 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время селекторного совещания с регионами Украины сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

“Города и районы, безусловно, должны принять бюджеты в этом году, и больше всего районов, сел и поселков также. Но, максимум, мы должны завершить процесс по селам и поселкам до 10 января”, - сказал А.Вилкул.

Он подчеркнул, что в настоящее время принято лишь 30% местных бюджетов.