Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 1,4 раза

Дефицит платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,4 раза - до 3,336 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Дефицит текущего счета за 11 месяцев т.г. вырос на 37,5% - до 12,443 млрд долл., а профицит финансового счета увеличился на 36% - до 9,107 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) остался приблизительно на уровне соответствующего периода прошлого года — 5,993 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года дефицит сводного платежного баланса составил 0,539 млрд долл. В том числе дефицит текущего счета — 0,841 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций - 302 млн долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).