В Украине введут финансовый вексель для оформления бюджетных долгов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 5518-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которым в Украине вводится финансовый вексель для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой 6 декабря.

Согласно пояснению, размещенному на официальном сайте ВР, закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования. Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке. Закон также устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

Финансовые вексели, как предполагается, будут использоваться при оформлении задолженности по НДС, подтвержденная сумма которой, по официальным данным Госналогслужбы, составляет 5,5 млрд грн. Государственная налоговая служба Украины ожидает, что механизм введения казначейских векселей как инструмента оформления платежей по возмещению налога на добавленную стоимость заработает уже в первом квартале 2013 года. Министр доходов и сборов А.Клименко утверждал, что финансовый вексель будет весьма интересным финансовым инструментов для бизнеса.