Президент одобрил налогообложение операций с ценными бумагами

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 5519-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которым вводится налогообложение операций с ценными бумагами.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада предыдущего созыва внесла изменения в налоговое законодательство в отношении налогообложения операций на фондовом рынке. В соответствии с этими изменениями на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко уверен, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.