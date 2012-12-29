Дефицит госбюджета Украины вырос в 3,7 раза - до 41,2 млрд грн

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2012 года сведен с дефицитом 41,222 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Дефицит общего фонда госбюджета по сравнению с прошлым годом вырос в 3,9 раза — до 38,618 млрд грн.

В январе-ноябре 2012 года доходы госбюджета составили 305,641 млн грн, что составляет 82% от планового показателя на текущий год. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 259,250 млрд грн, что составляет 80% от годового планового показателя.

Поступления НДС составили 166,795 млрд грн, что на 8,6% больше, чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами за январь-ноябрь 2012 г. осуществлено в объеме 43,868 млрд грн. По сравнению с январем-ноябрем 2011 года возмещение НДС увеличилось на 11,2%, или на 4434,1 млн грн.

Поступления налога на прибыль предприятий составили 50,909 млрд грн, что на 2,1% меньше показателя января-ноября 2011 года и обусловлено снижением с 1 января т.г. ставки налога с 23% до 21%.

Кроме того, общий фонд госбюджета получил 21,445 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. К аналогичному периоду прошлого года поступления налога увеличились на 7%.

В специальный фонд государственного бюджета за 11 месяцев 2012 года поступило 46,391 млрд грн, на 5,5% больше, чем годом ранее.

Собственные поступления бюджетных учреждений в государственный бюджет за январь-ноябрь 2012 г. составили 18,393 млрд грн, что на 2,884 млрд грн меньше аналогичного показателя 2011 г. В Минфине это объясняют тем, что часть собственных поступлений бюджетных учреждений была перенесена из специального фонда в общий фонд с целью упорядочения предоставления платных услуг бюджетных учреждений.

Кассовые расходы госбюджета за январь-ноябрь 2012 г. составили 342,450 млрд грн, что составляет 83% от планового показателя на текущий год. В т.ч. расходы общего фонда составили 298,311 млрд грн, что составляет 72% от запланированных расходов на весь 2012 год.

В январе-ноябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 13,813 млрд грн.

Дотации выравнивания в январе-ноябре 2012 года из государственного бюджета местным бюджетам перечислены в сумме 47,205 млрд грн, субвенции и дополнительные дотации — 56,796 млрд грн.

За счет возврата кредитов в Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2012 г. поступило 1,356 млрд грн, в том числе в общий фонд 683,8 млн грн. При этом из госбюджета предоставлены кредиты в сумме 5,768 млрд грн, в том числе из общего фонда - 240,7 млн грн.

За январь-ноябрь 2012 года от приватизации в государственный бюджет поступило 6,683 млрд грн.

По данным Минфина, сводный бюджет за январь-ноябрь выполнен с дефицитом 33,915 млрд грн. При этом сумма доходов сводного бюджета составила 395,331 млрд грн, расходов — 42,480 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы — 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 360,501 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 34,923 млрд грн.