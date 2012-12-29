Украина должна находить компромиссные решения с МВФ – Ехануров

Украине для привлечения потенциальных инвесторов необходимо находить компромиссные решения в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-премьер-министр Украины, экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров.

«Потенциальные инвесторы ориентируются на МВФ и делят страны на две части: те, кто работает с Фондом, и те, кто с ним не работает. Оценка Украины в этом смысле печальна - мы не выполняем программы. И хотя я не катастрофист, но уверен, что надо находить компромиссные решения», - сказал Ю.Ехануров.

Вместе с тем он отметил, что в отношениях с Фондом есть и проблема иного рода. «Наш бюджет нынче очень сложно сформирован – и это самое мягкое, что я могу сказать о нем сегодня. А страна, где такой бюджет принимается за несколько минут, с точки зрения международных организаций выглядит явно неподготовленной – к реформам, прежде всего», - уверен политик.

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли срыв переговоров с МВФ означать дефолт для Украины, Ю.Ехануров сказал: «Я недавно поднял документы 12-летней давности, когда также обсуждался дефолт страны, но тогда все обошлось. Думаю, что и сейчас обойдется. Все-таки в государстве, где 50% экономики находится в тени, резервы и потенциал есть. А сейчас идет концентрация ресурса. И если правительство решит заплатить определенные долги – их заплатят безоговорочно. Также как платят за газ и тому подобное. Иными словами, определяются какие-то приоритеты, и исходя из этого мы и живем. Другое дело, что живем, не вкладывая в будущее, объедая, по сути, своих детей».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что Украине нелегко будет обойтись без кредитов МВФ, при этом он отметил, что страна не будет брать кредиты на неприемлемых условиях.

В середине декабря Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря т.г., однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

7 декабря Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Вслед за ним суверенные рейтинги были понижены рейтинговым агентством Moody’s. Затем были снижены рейтинги Киева, Харькова, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма, а также ряда предприятий, в том числе холдинга «Метинвест», горнорудной компании Ferrexpo, 11 украинских банков и одной лизинговой компании. Кроме того, был снижен рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.