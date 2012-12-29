Беларусь выплатила 84,3 млн долл. по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила пятое погашение по кредиту stand-by Международного валютного фонда основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 84,3 млн долл. США – УНИАН).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в 2009-2010 годах Беларусь получила от МВФ в рамках программы stand-by пять траншей кредита на общую сумму 3,46 млрд долл. Основной пик выплат придется на 2013-2014 годы, когда Беларуси предстоит вернуть большую часть займа.

В текущем году Беларусь уже четыре раза осуществляла погашение основного долга по данному кредиту – в апреле ( 100,3 млн долл.), июле ( 97,8 млн долл.) и октябре ( 84,3 млн долл. и 99,4 млн долл.).

26 декабря председатель правления Национального банка Беларуси Надежда Ермакова заявила, что Беларусь весной 2013 года рассчитывает обсудить с Международным валютным фондом возможность реализации новой программы stand-by.

При этом ранее, 21 декабря, на встрече в Минске со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Международный валютный фонд политической организацией и заявил, что не рассчитывает на новую программу сотрудничества с Фондом.

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался к МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

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