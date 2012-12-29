Дефицит текущего счета Украины в 2012 году может достичь рекордных 8% ВВП - эксперт

15:12, 29 декабря 2012
Финансы
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Дефицит текущего счета Украины по результатам 2012 г. может достичь рекордных 8% ВВП (14 млрд долл.), превысив уровень 2008 г. Такое мнение в комментарии УНИАН высказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, несмотря на улучшение как текущего, так и финансового счета в прошлом месяце, общий платежный баланс остался негативным. Это, в свою очередь, наряду с выплатой 0,9 млрд долл. по кредитам МВФ, привело к снижению резервов НБУ до 25,4 млрд долл. (-20% с начала года и меньше считающегося безопасным уровня трехмесячного импорта).

В то же время, как отметила Е.Белан, в целом ситуация с платежным балансом Украины сейчас выглядит лучше, чем в кризисный 2008 г., благодаря корпоративным кредитам (в основном от связанных зарубежных структур), а также притоку по статье «другой капитал» (главным образом торговым кредитам). "Мы ожидаем, что в следующем году дефицит текущего счета сократится до более приемлемого уровня 5,5% ВВП на фоне ослабления внутреннего спроса, постепенного улучшения внешней конъюнктуры и ожидаемой девальвации гривни", - отметила эксперт.

Напомним, дефицит текущего счета Украины в ноябре сократился до 0,8 млрд долл. с 1,6 млрд долл. в октябре, составив 12,4 млрд долл. по итогам 11 месяцев т.г. (против 9 млрд долл. за 11 месяцев 2011 г.). Финансовый счет в ноябре был сведен с профицитом 0,3 млрд долл. (по сравнению с дефицитом 0,4 млрд долл. в октябре), благодаря чему дефицит платежного баланса в прошлом месяце снизился до 0,6 млрд долл. с 2,0 млрд долл. в октябре. За 11 месяцев 2012 г. дефицит платежного баланса составил 3,3 млрд долл. против 2,4 млрд долл. за 11 месяцев 2011 г.

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