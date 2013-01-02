Обама обещает подписать закон о предотвращении "фискального обрыва"

Палата представителей США поздно вечером во вторник, 1 января, одобрила поддержанный сенатом закон, направленный на предотвращение так называемого "фискального обрыва". Американский президент Барак Обама приветствовал принятие документа, добавив, что подпишет его, сообщает BBC.

По словам Б.Обамы, соглашение, достигнутое между демократами и республиканцами, отвечает целям его президентской кампании: прекращению роста налогов для среднего класса и повышению налогов для богатых.

Президент также заявил, что готов к компромиссу в дальнейших переговорах о бюджете, отметив, что нужно сокращать госрасходы "сбалансированно".

По его словам, меры экономии не должны привести к сокращению медицинских программ в стране, которые, с учетом старения населения, вносят основной вклад в растущий государственный долг США.

Он назвал одобренный конгрессом законопроект о "фискальном обрыве" лишь одним шагом из более широких усилий по укреплению американской экономики.

Ранее представители республиканской партии США выразили серьезную озабоченность по поводу этого документа. Они хотели внести поправки в принятый сенатом законопроект, предусматривающие более серьезное сокращение госрасходов. Впоследствии они отказались от идеи отправить его на доработку.

Палата подвергалась серьезному давлению с тем, чтобы голосование по законопроекту состоялось до того, как в среду утром откроются торговые площадки.

Меры, получившие прозвище "фискальный обрыв", вступили в силу в первый день Нового года после того, как истек срок действий налоговых льгот, введенных еще при президенте Джордже Буше. Однако из-за того, что 1 января в США было выходным днем, их воздействие на экономику было минимальным.

Законопроект, поддержанный сенатом, был принят после длительных переговоров между вице-президентом Джо Байденом и руководством республиканцев.

Он предусматривает повышение налогов для богатых американцев. На достижение соглашения о мерах по сокращению федеральных расходов отведено еще два месяца.

Многие обозреватели выражали опасения, что в случае провала законопроекта американская экономика могла снова оказаться в рецессии.

Компромиссное соглашение содержит уступку демократов - они согласились поднять потолок доходов для повышения налогов до 400 тысяч долларов в год. Первоначально они требовали потолка в 250 тысяч.

Соглашение предусматривает также отсрочку в два месяца на ввод в действие ранее принятых автоматических мер по сокращению федеральных расходов в объеме 1,2 триллиона долларов. Это позволит конгрессу и Белому дому приступить к новым переговорам.

Кроме повышения ставок подоходного налога, соглашение предусматривает: повышение налога на наследство с 35% до 40% на суммы свыше 5 млн долларов или 10 млн для семейной пары, повышение налогов на капитал до 20%, что коснется пенсионных фондов и иных форм инвестиций, продление на год выплаты пособий по безработице, что затронет два миллиона американцев, продление на пять лет налоговых кредитов, которые введены в помощь бедным и малоимущим семьям.

Справка УНИАН. Термин "фискальный обрыв" означает, что если бы в США не был принят новый закон, с 1 января 2013 года одновременно должны были вырасти налоги и сократится государственные расходы на общую сумму 600 млрд долл.