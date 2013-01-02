Налоговики Хмельницкой области в прошлом году вывели из "тени" 84 млн грн

В 2012 году налоговики Хмельницкой области вывели из "тени" 84 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в области, экономическим эффектом работы налоговых аудиторов Хмельницкой области стали дополнительные поступления в казну 35 млн грн. Всего в казну государства по итогам 2012 года должно поступить 56 млн грн из доначисленных 84 млн грн.

Глава ГНС в Хмельницкой области Игорь Сингаевский обещает в 2013 году уменьшить вдвое количество проверок бизнеса.

"Наши результаты свидетельствуют, что налоговая служба Хмельницкой области на практике соблюдает задекларированный принцип уменьшения фискального давления на бизнес. Так, в следующем году мы продолжим практику сокращения количества проверок и невмешательства в деятельность добросовестного бизнеса – число плановых проверок в первой четверти 2013 года сократится по сравнению с аналогичным периодом нынешнего года вдвое", - сказал он.